شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يكسب معركة عدن عسكرياً فهل ربحها أخلاقيا..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسب الأنتقالي من خلال مغامرتة معركة عدن , لكنه يسير بخطوات متخبطة جعلته يتصرف تصرف الأعمى البعيد عن القيم والعرف والقوانيين والاتفاقات الدولية , حتى المحامين الذين انضوو في صفوفهم داسوا القوانيين , واتجهوا نحو شرعنة الفوضى والتصفيق للمغامرة .

الإنتقالي كانت له شعبية لاينكرها احد لدى الجميع شمالا وجنوبا , لكنه اهدرها بالتصرفات الأخيرة من تهجير للشماليين والترحيل لهم , حتى العوائل لم تسلم من حماقات جماعات الطيش الذين شوهوا صورة الانتقالي والحزام الامني .

Advertisements

تلاها مغامرة من نوعاُ آخر السير نحو اقتحام المعساكرات والمؤسسات بطريقة همجية تؤكد انهم ليسوا رجال دولة , مع انهم جميعا هم من يدير عدن ويسيطر عليها وما حدث مجازفة وجنون قادتهم الى الخسارة اخلاقيا. الحكاية المثيرة ان هادي اخفق في كل جولاته لإنقاذ البلد بل ادخلها في اتون الفوضى وسلم امرها للتحالف , واصبحوا الأمر والناهي , مضت اربع سنوات كفيلة بالبناء لكنه اهدرها وجعل البلاد تسير الى الجحيم .

عين هادي قيادات في حكومتة ومؤسساته هم انفسهم من تمرد عليه وهاجموا المؤسسات ومنهم من سلم نفسة واعلن انضمامة , طريقة تكشف هشاشة حكم هادي وتعييناته الذي عقدت المشهد . الانتقالي سيطر على الارض لكنه امام مخاض عسير عليه ان يثبت , اما ان يعلن حكومته ويقود الجنوب او يعلن فشلة , فلم يعد هادي الا شماعة يتغنى بها .

على الانتقالي ان يراجع حساباته بالنسبة لقيم التسامح والتعايش والاتجاه نحو التهدئة , وبث روح التسامح والعفوا ام انه يترك المجال , لجماعة الطيش ان يحددوا المستقبل ويترك العقلاء.