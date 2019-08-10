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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وكيل حقوق الإنسان فضائل يستنكر جرائم "الانتقالي"

2019/08/10 الساعة 09:09 م (صوت المغتربين/ متابعات خاصة)

‏عبر وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل عن ادانته، واستنكاره لممارسات وجرائم ميليشيات المجلس الانتقالي المتمردة التي يقودها المدعو هاني بن بريك والتي انقلبت على الدولة والشرعية في عدن.

وحمل فضائل في بيان صحفي مليشيا الانتقالي مسئولية الجرائم الدموية التي ترتكب بحق المدنيين مستخدمة كافة أنواع الأسلحة التي حصلت عليها من دولة إقليمية وهي تمارس الان التصفيات على اساس مناطقي وعنصري بحت.

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وأوضح الوكيل إن الضحايا المدنيين وصل الى اكثر من ٢٠٠ ضحية بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال، مؤكدا استخدام الميليشيات المتمردة للأحياء السكنية والمباني المهؤلة بسكان مواقع لتمترس والقصف معرضة حياتهم للخطر كما أن انها تقوم بقطع الطرق وقصف المباني والبنى التحتية وتقتحم وتسيطر على مؤسسات الدولة ومراكزها الحيوية ، وقد قامت هذه الميليشيات في الايام السابقة بعمليات تهجير واختطافات تعسفية واخفاءات قسرية بحق ابناء المناطق الشمالية وكلها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي و تعمل باستمرار على تمزيق النسيج الاجتماعي وإشعال الفتنة.

ودعى الوكيل مجلس الامن الدولي و منظات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيا المتمردة كما دعى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للقيام بواجبه والتزامه في اعادة الشرعية ودعمها ضد الانقلاب والتمرد بكافة أشكاله واين ما وجد.

محملا ميليشيا المجلس الانتقالي وداعميها كامل المسؤولية عن تعرض حياة المدنيين للخطر جراء اصرارها على المضي في نهجها العدواني ورفضها لكل دعوات التهدئة و وعدم عودتها لجادة الصواب.