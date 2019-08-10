شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ”أول فيديو” للحظة دخول مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى القصر الرئاسي في #عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة الجزيرة قبل قليل فيديو يوثق لحظة دخول مليشيات المجلس الانتقالي الانقلابية القصر الرئاسي في عدن .

ومساء اليوم السبت، دخلت مليشيات الانقلاب التابعة للإمارات قصر معاشيق في مدينة عدن جنوبي اليمن، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة، خسرت فيها مليشيات الانتقالي معظم مواقعها الاستراتيجية لولا تدخل الإمارات بدعم جوي مباشر ضد الشرعية المعترف بها دوليا.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت الإمارات بالانقلاب على الشرعية في عدن .