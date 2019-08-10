شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية تتهم رسميا دولة الإمارات بالانقلاب على الشرعية في عدن ودعم المتمردين (بيان طارئ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الخارجية اليمنية على حسابها في تويتر، إن : الجمهورية اليمنية تحمل المجلس الانتقالي ودولة الامارات العربية المتحدة تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن.

وفي بيانها الأول طالبت الجمهورية اليمنية من دولة الامارات العربية المتحدة ايقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري.

تفاصيل أوفى.. في وقت لاحق بإذن الله.