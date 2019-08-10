محافظ المهرة يبعث برقيتي تهنئة للرئيس هادي والملك سلمان

رفع الشيخ راجح سعيد باكريت، محافظ محافظة المهرة، رئيس المجلس المحلي، برقية تهنئة لفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية.

وقال باكريت في البرقية "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير الرشيد لقيادتكم الحكيمة .. يطيب لي بالأصالة عن كل قيادات ومواطني محافظة المهرة، أن أبعث إلى فخامتكم، أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك .. وكل عام وانتم وشعبنا ووطننا فى أفضل حال وفي تقدم وازدهار".

وتابع "اننا يا فخامة الرئيس ننتهز هذه المناسبة العظيمة لنعبر لكم عن تقديرنا الكبير للجهود العظيمة التي تبذلونها في هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية من تاريخ وطننا الحبيب، وذلك في سبيل استكمال تحرير محافظات البلاد من مليشيا الحوثي الانقلابية، وتحقيق احلام وتطلعات شعبنا وامتنا في اقامة الدولة الاتحادية التي تسودها الحرية والعدالة والمساواة ".

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ومضى" كما نجدد لكم تأييدنا ومباركتنا لسياساتكم وكل مواقفكم الداخلية والخارجية والانجازات العظيمة التى حققتموها لليمن وشعبة طيلة السنوات الماضية - فإمض على بركة الله صوب تحقيق امال وطموحات الشعب اليمني وكلنا معك"

واختتم "في الختام نسأل المولى تعالى أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وقد تحقق لبلدنا وشعبنا المزيد من التطور والتقدم والإزدهار".

كما بعث برقية أخرى للقيادة في السعودية ، وقال فيها "تهانينا الصادقة نرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ‏بمناسبة حلول ⁧‫عيد الأضحى ‬ المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات".