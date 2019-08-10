عاجل: إنضمام قائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن للانتقالي

أفادت مصادر محلية في مدينة عدن عن انضمام قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن الى المجلس الانتقالي الجنوبي. وذكرت المصادر أن فضل حسن انضم للانتقالي والتقى برئيس المجلس عيدروس الزبيدي. وتداول ناشطون صورة لمصافحة فضل حسن بعيدروس الزبيدي في مدينة عدن.

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