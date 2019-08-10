مؤسسة الكهرباء في المنصورة توضح أسباب انقطاع التيار الكهربائي

أوضحت مؤسسة الكهرباء في المنصورة بمدينة عدن اسباب انقطاع التيار الكهربائي مشيرة أن ذلك ناتج عن اضرار كبيرة تعرضت لها المضومة.

وذكرت المؤسسة أن محولات ومفاتيح الضغط العالي في العديد من احياء مديرية المنصورة تعرضت للتلف بسبب طلقات نارية خلال فترة الاشتباكات التي دارت مؤخراً في المنطقة.

مؤكداً أن المؤسسة جهزت العديد من فرق الصيانة وارسلتها الى مواقع الاعطال لإصلاحها في أقرب وقت ممكن.

مقدمين اعتذارهم للمواطنين عن المضايقات الناتجة عن ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم