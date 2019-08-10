الحوثية تقصف الأحياء السكنية في حيس بالحديدة

عاودت مليشيات الحوثي الإجرامية استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي استهدافت الأحياء السكنية بعشرات القذائف من مدفعية الهاون وB10 بشكل عشوائي.

وأضافت المصادر، أن القصف الهستيري الذي شنته مليشيات الحوثي على منازل المواطنين في حيس تسبب بحاله من الخوف والهلع لدى المواطنين والسكان لاسيما النساء والأطفال.

وأشارت المصادر أن المليشيات تواصل عمليات التصعيد العسكري في مختلف مديريات محافظة الحديدة من خلال عمليات الإستهداف والقصف المباشر للمدنيين الأبرياء في منازلهم ومحاولة منها للإنقلاب على اتفاق السويد الذي ينص على وقف اطلاق النار والعمليات العسكرية.