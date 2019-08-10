اليافعي: الرئيس هادي مخطوفا منذ 4 سنوات وأهلا به في عدن

قال الاعلامي عادل اليافعي إن الرئيس هادي مخطوفا منذ اربعة اعوام موجها له بالدعوة إلى عدن.

وذكر اليافعي على حسابه في تويتر أن "ھادي كان مخطوفا لأربع سنوات والیوم تم تحریره من عصابات الإخوان المجرمین".

وأضاف الیافعي، "عد یا فخامة الرئیس بین اولادك ومن ضحوا لأجل شرعیتك، عد بینھم فھم یرونك ابا وقائدا ولك منھم الحب والولاء والطاعة ، عد فنحن من یعرف قیمتك الكبیرة ولیس صبیان الاصلاح الانتھازیین".