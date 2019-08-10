شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مخيف للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن : الريال السعودي ...الشراء 155 Advertisements البيع 156 الدولار ...الشراء 590 البيع 595

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