شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تكشف رسمياً عن مصير وزير الداخلية اللواء الميسري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول يمني في الحكومة اليمنية الشرعية عن مصير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني وقيادات الوية الحماية الرئاسية عقب سيطرة المجلس الإنتقالي على عدن .

وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي في تغريدة على تويتر رصدها موقع "راي اليمن " نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير النقل صالح الجبواني وقائد المنطقة الرابعة في مكان آمن ولا صحة لأي أخبار ينشرها إعلام مليشيات الانتقالي الانقلابية".

وأردف الرحبي "قيادات ألوية الحماية الرئاسية ماتزال في قصر المعاشيق حتى هذه اللحظة صامدة في وجة مليشيات الانتقالي الانقلابية ووجود لجنود وضباط سعوديين في المعاشيق ولم يسقط حتى هذه اللحظة".

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ الأربعاء، اشتباكات بين الحماية الرئاسية وقوات الانتقالي الجنوبي سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، غداة دعوة نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك قواته إلى مهاجمة قصر المعاشيق الرئاسي، والسيطرة عليه.