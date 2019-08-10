قيادات جنوبية تكشف لـ"اليمن العربي" أسرار السيطرة على "عدن"

لم تنتهي ساعات صباح هذا اليوم، إلا وكانت العاصمة اليمنية المؤقته "عدن" تحت سيطرة قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي وطرد قوات الحماية الرئاسية، لتبدأ فصلاً جديًا في حياة المحافظات المحررة من يد ميليشيات الحوثيين في 2015 في الجنوب اليمني، وتدق أجراس قرب موعد إعلان دولة جديدة غابت عن المسرح السياسي لما يزيد عن الـ20 عامًا هي اليمن الجنوبي.

المجلس الإنتقالي

قالت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي،والإعلامية بمكتب الرئيس عيدروس الزبيدي، أنه بعد ساعات قليلة سيتم تتطهير اخر معقل لخلايا حزب الاصلاح في القصر الرئاسي بمعاشيق بالعاصمة المؤقتة "عدن"، وغدا صلاه العيد باذن الله ستكون في محيط القصر الرئاسي.

وأضافت صلاح لـ"الخليج 365"، أنه ساعات قليلة وسيتم اعلان عدن محرره تمامًا من كل خلايا الارهاب وتحت سيطرة القوات الجنوبية.

وأوضحت الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الشهيد العميد منير اليافعي والملقب "أبو اليمامة"، أسد الجنوب هو مشعل الثورة الجنوبية الحالية، مبينة أن أمنيته كانت إستعادة دولة الجنوب.

الحراك الجنوبي

بينما قال محمد الحضرمي، المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، أن هنالك شبة سيطرة التامة للقوات الجنوبية في كل مدريات عدن ومعسكراتها.

وأكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أنه حدثت مغادرة وزير الداخلية مع كل قيادات الشرعية المتواجدة بالعاصمة عدن إلى خارجها، وتم تأمينهم من قبل قوات التحالف العربي.

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وأضاف المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، أنه لم تدخل القوات الجنوبية بعد قصر معاشيق، مقر الحكومة الشرعية حتى الان، ولكن هنالك انسحاب كامل للقوة السعودية المتواجدة داخل المعاشيق الى مقر التحالف ولكن موضوع دخولها مسألة وفت فقط.

قال صالح علي الصلاحي، القيادي بالهيئة الأكاديمية بالحراك الجنوبي، أنه مع أحداث المعارك في عدن اتضح بأنه لا يقل عن 80 % من المقاتلين في معسكرات الشرعيه هم من القاعدة واخوان المسلمين ( الاصلاح) والبقية 20% من المغرر بهم.

وأكد الصلاحي لـ"الخليج 365"، أن معظم المغرر بهم سلم أنفسهم بدون مواجهة ورغم ما يمتلكون من قوه الا ان القوات المسلحة الجنوبية قد أحرزت تقدم فائق وهي على وشك الحسم فقط تريد أن تحسم الموقف بأقل الخسائر.

وأضاف القيادي بالحراك الجنوبي، أن القوات الجنوبية تخشى وجود خسائر بين المدنيين لأنهم منتشرين في الأزقة والشوارع وخاصة مدينة كريتر المزدحمة بالسكان.

جبهة تحرير الجنوب

قال صالح حسين القاضي، الناشط الجنوبي، والقيادي بجبهة تحرير الجنوب، أن آخر التطورات بالعاصمة عدن محسومة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، وسيطرته المطلقة على مديريات المدينة.

وأكد القاضي لـ"الخليج 365"، أنه حاليًا أصبح الجنوب العربي خالي من الإرهاب والتطرف، والذي صنعته ميليشيات الإصلاح والقاعدة الذين كانوا منضويين تحت قوات الشرعية.

وأضاف الناشط الجنوبي، أنه استقبلت عدن تلك الأخبار بكل بهجه وسرور، مشيرًا إلى أنه قريبا ستعود عضوية جنوب اليمن إلى الجامعة العربية والامم المتحدة.