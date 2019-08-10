وزير السياحة يعلق على آخر التطورات في عدن

علق وزير السياحة، الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، على التطورات التي شهدتها مدينة عدن اليوم السبت، آب 10، 2019.

وكتب قباطي، عبر حسابه على موقع تويتر: الحمد لله صمتت أصوات المدافع ورجحت كفة الحكمة والعقل وانتصر الكل لرابطة الإخاء وإعلاء مصلحة الوطن.

وأضاف: مهما كانت المرارة فلنشمر السواعد لمساعدة الجرحى ومواساة أهل الشهداء، متمنيين للجميع عيدًا سعيدًا يبشر بخلاص الوطن من أدران الفتنة على طريق إعادة البناء والإعمار والتنمية والتطوير.

وتمكنت قوات الانتقالي من السيطرة على كامل مدينة عدن بعد مواجهات مع الحماية الرئاسية استمرت يومين.