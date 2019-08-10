الانتقالي يؤكد دعمه للشرعية ممثلة بالرئيس هادي

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، دعمه للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي. جاء هذا التأكيد بعد استكمال الانتقالي سيطرته على مدينة عدن جنوبي اليمن. وقال المجلس، في بيان مقتضب اليوم السبت، آب 10، 2019، إنه يدعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي. تفاصيل أوفى لاحقا..

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