سكرتير تحرير الأيام لـ"اليمن العربي": القوات الجنوبية الأكثر تدريبًا لم تدخل معارك عدن

قال وهيب الحاجب، الإعلامي الجنوبي، وسكرتير تحرير صحيفة الأيام اليمنية، أن عدن تحت سيطرة المجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية، مبينًا أنه إلى اللحظة سيطرة تامة على لواءين حماية رئاسية هما: اللواء الرابع الذي يعسكر في جولة الكراع بدار سعد ويقوده مهران القباطي، واللواء الثالث حماية رئاسية ومقره جبل حديد بخور مكسر ويقوده لؤي الزامكي.

وأكد الحاجب لـ"الخليج 365"، أن آخر التطورات ، هو إعلان قائد القوات الخاصة فضل باعش يعلن انضمام قواته للمجلس الانتقالي ودعم الهبة الشعبية لطرد حكومة الشرعية على طريق إعلان دولة الجنوب، مبينًا أن هناك أيضا تصعيد وتعزيزات عسكرية من قوات الانتقالي إلى عدن لحسم الموقف بأي ثمن

وأضاف سكرتير تحرير صحيفة الأيام اليمنية، أنه ليست كل القوات الجنوبية مشاركة بالمعارك، فقوات العمالقة لم تدخل معارك عدن عمليا لأن غالبية قوتها تقاتل في الساحل الغربي، مشيرًا إلى أن هناك موقف واضح وبيانات رسمية من العمالقة بأنها جنوبية الهوى والهوية ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي انتهاكات ضد شعب الجنوب.

وأضاف الحاجب، أن مسرح العمليات القتالية في عدن لصالح القوات الجنوبية ولهذا آثرت العمالقة البقاء في الساحل الغربي لقتال الحوثي، مع مراقبتها للوضع في الجنوب وعدن خاصة، بمعنى إذا تطلب الأمر ستعزز العمالقة بقوات لمساندة المقاومة الجنوبية.

وأردف الإعلامي الجنوبي، أن معظم قوات الانتقالي خصوصا الأكثر تدريبات كقوات المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب وألوية الجن لم تدخل خط المعركة بعد، موضحًا أن قوات الحزام الأمني والمقاومة فقط من يقاتلوا الآن بعدن