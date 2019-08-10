ناشط جنوبي لـ"اليمن العربي": قريبا ستعود عضوية جنوب اليمن إلى الجامعة العربية والامم المتحدة

قال صالح حسين القاضي، الناشط الجنوبي، والقيادي بجبهة تحرير الجنوب، أن آخر التطورات بالعاصمة عدن محسومة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، وسيطرته المطلقة على مديريات المدينة.

وأكد القاضي لـ"الخليج 365"، أنه حاليًا أصبح الجنوب العربي خالي من الإرهاب والتطرف، والذي صنعته ميليشيات الإصلاح والقاعدة الذين كانوا منضويين تحت قوات الشرعية.

وأضاف الناشط الجنوبي، أنه استقبلت عدن تلك الأخبار بكل بهجه وسرور، مشيرًا إلى أنه قريبا ستعود عضوية جنوب اليمن إلى الجامعة العربية والامم المتحدة.