خليفة حفتر يعلن وقف العمليات الحربية خلال عطلة عيد الأضحى

أعلن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي، يوم السبت، وقف جميع العمليات الحربية خلال عطلة عيد الأضحى. وقال البيان وفق وسائل الإعلام - تابعها "الخليج 365" - "تقديرا لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاما بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة عن وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من تاريخ اليوم السبت... حتى يوم الاثنين".

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