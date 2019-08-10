هاني بن بريك: الزبيدي كلفني بالذهاب شخصيا لاستلام الميسري

قال نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم السبت، "كانت حكمة قائدنا سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي في التعامل مع هذه الحرب المفروضة علينا سببا للخروج منها بأقل الخسائر والأضرار".

وكتب بن بريك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وكان عفوه العام مثالا للتسامح".

ومضى" حتى أنه كلفني بالذهاب شخصيا لاستلام الميسري هداه الله الذي آثر الهروب وكنا نتمنى انضمامه لشعبه".

واختتم "ولازالت يدنا ممدودة مهندس أحمد".