شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ”أول فيديو” ورد الآن من داخل منزل وزير الداخلية الميسري يفضح مليشيات الانتقالي ويكشف حقيقة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من داخل منزل وزير الداخلية في حكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، أحمد الميسري.

الفيديو الذي رصده محرر "بويمن" يفضح مليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات، كيف تعبث في المنزل بعد السيطرة عليه، بطريقة تشبه همجية الحوثيين إبان سيطرتهم على منزل علي محسن الأحمر في صنعاء.

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وكانت عدن قد سقطت بشكل مفاجئ اليوم بيد مليشيات الإمارات بعد أن كانت موازين المعركة على الأرض لصالح ألوية الحماية الرئاسية وكادت فتنة الانقلابيين أن تنخمد، لولا تدخل عاجل من دول التحالف قلبت الموازين لصالح الانتقالي المتمرد.