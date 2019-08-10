قيادي بالحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": معارك عدن أثبتت أن 80% من معسكرات الشرعية إصلاح

قال صالح علي الصلاحي، القيادي بالهيئة الأكاديمية بالحراك الجنوبي، أنه مع أحداث المعارك في عدن اتضح بأنه لا يقل عن 80 % من المقاتلين في معسكرات الشرعيه هم من القاعدة واخوان المسلمين ( الاصلاح) والبقية 20% من المغرر بهم.

وأكد الصلاحي لـ"الخليج 365"، أن معظم المغرر بهم سلم أنفسهم بدون مواجهة ورغم ما يمتلكون من قوه الا ان القوات المسلحة الجنوبية قد أحرزت تقدم فائق وهي على وشك الحسم فقط تريد أن تحسم الموقف بأقل الخسائر.

وأضاف القيادي بالحراك الجنوبي، أن القوات الجنوبية تخشى وجود خسائر بين المدنيين لأنهم منتشرين في الأزقة والشوارع وخاصة مدينة كريتر المزدحمة بالسكان.