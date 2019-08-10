إعلامية بـ"الإنتقالي": سنصلي العيد في محيط "معاشيق"..وحققنا أمنية "أبو اليمامة"

قالت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي،والإعلامية بمكتب أنه بعد ساعات قليلة سيتم تتطهير اخر معقل لخلايا حزب الاصلاح في القصر الرئاسي بمعاشيق بالعاصمة المؤقتة "عدن"، وغدا صلاه العيد باذن الله ستكون في محيط القصر الرئاسي.

وأضافت صلاح لـ"الخليج 365"، أنه ساعات قليلة وسيتم اعلان عدن محرره تمامًا من كل خلايا الارهاب وتحت سيطرة القوات الجنوبية.

وأوضحت الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الشهيد العميد منير اليافعي والملقب "أبو اليمامة"، أسد الجنوب هو مشعل الثورة الجنوبية الحالية، مبينة أن أمنيته كانت إستعادة دولة الجنوب.