شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يعلق على أحداث عدن : ”سيلعنا التاريخ” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مسؤول حكومي يمني، على الأحداث في عدن، بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على غالبية المواقع والمناطق.

وقال وزير الدولة أمين العاصمة اللواء، عبد الغني جميل، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: “أستطيع القول ان السيناريوا طبق بحذافيره شمالا وجنوباً وبنفس الأسلوب وبنفس النغمه وبنفس المبرر داعش والإصلاح وبنفس الداعم والممول((الامارات ))”.

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وأضاف الوزير بأن ما حدث في عدن يحمل نفس ما جرى في صنعاء ولم تبقي سوى اتفاق السلم والشراكة، “لم يتبقى فقط الا بند اتفاق السلم والشراكه اما بقيه البنود تم تنفيذها”.

واختتم تغريدته بالقول: “لك الله ي اوطني سيلعنا التاريخ، وسيكتب عنا اننا خنا وطننا الحبيب”.

