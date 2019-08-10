شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قصر معاشيق قبل قليل بيد قوات المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء شبه مؤكدة عن استسلام الحماية الرئاسية بقصر معاشيق اخر حصون الشرعية في عدن. وحسب مصادر محلية ان القوات التابعة للمجلس الانتقالي حاصرت قصر معاشيق اليوم السبت من كل الاتجاهات ووجهت المتواجدين بداخله نداءات للاستسلام ولهم الامان. Advertisements وألمح هاني بن بريك قبل قليل عبر حسابه بتويتر ان الرئيس الزبيدي اعطا الامان للقائد سند الرهوه لؤلؤي الزامكي وكل الجنوبيين المتواجدين داخل قصر معاشيق مذيلا تغريدته بالتكبير مما يوحي بأنهم دخلوه سلميا. وشهدت عدن خلال اربعة ايام مضت معارك عنيفة بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي وبين قوات الشرعية التابعة للرئيس هادي حققت فيها قوات الانتقالي تقدما وسيطرة تامة على معظم مواقع ومؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

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