وأضاف المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، أنه لم تدخل القوات الجنوبية بعد قصر معاشيق، مقر الحكومة الشرعية حتى الان، ولكن هنالك انسحاب كامل للقوة السعودية المتواجدة داخل المعاشيق الى مقر التحالف ولكن موضوع دخولها مسألة وفت فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": سيطرنا على مديريات عدن ومعسكراتها بشكل تام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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