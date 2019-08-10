المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": سيطرنا على مديريات عدن ومعسكراتها بشكل تام

قال محمد الحضرمي، المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، أن هنالك شبة سيطرة التامة للقوات الجنوبية في كل مدريات عدن ومعسكراتها. وأكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أنه حدثت مغادرة وزير الداخلية مع كل قيادات الشرعية المتواجدة بالعاصمة عدن إلى خارجها، وتم تأمينهم من قبل قوات التحالف العربي.

وأضاف المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، أنه لم تدخل القوات الجنوبية بعد قصر معاشيق، مقر الحكومة الشرعية حتى الان، ولكن هنالك انسحاب كامل للقوة السعودية المتواجدة داخل المعاشيق الى مقر التحالف ولكن موضوع دخولها مسألة وفت فقط.