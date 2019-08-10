لطفي شطارة: يجري كتابة تاريخ جديد للجنوب يسع الجميع

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، اليوم السبت، إنه "يجري إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وكتابة تاريخ جديد للجنوب يسع الجميع".
وكتب شطارة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "لن نقول أنتصرنا كشعب جنوبي بسقوط كل معسكرات الإرهاب والتآمر على قضية شعبنا العادلة".
ومضى "لكننا نقول انتصرت الإرادة الشعبية".
وتابع" ويجري إعادة الامور إلى نصابها الصحيح وكتابة تاريخ جديد للجنوب يسع الجميع".
واختتم "والذي يجب أن نتفرغ من اليوم لبنائه إن شاء الله.. عيدكم مبارك".
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