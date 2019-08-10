إعلامي جنوبي يكشف لـ"اليمن العربي" حقيقة أوضاع عدن بعد سيطرة الإنتقالي على المدينة

قال فتاح المحرمي حيد يافع، الإعلامي الجنوبي، أن الأوضاع في عدن مستقرة وعادة الحياة إلى طبيعتها ، والحالة الأمنية مستببه بعد تحقيق القوات الجنوبية انتصارات كبيرة وسيطرتها على اخر معسكر تابع للقوات المرتبطة باخوان اليمن وهو معسكر بدر .

وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أن القوات الجنوبية تبسط سيطرتها الكاملة على محافظة عدن ، وتبقى قصر معاشيق في مدينة كريتر والذي تتخذ منه الحكومة مقر لها، وانباء عن تفاوض لتسليمه سلميا للقوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي. .

وأضاف الإعلامي الجنوبي، أن قوات المجلس الانتقالي وقيادات في الانتقالي سارعت لبذل جهود مختلفة عقب بسط سيطرتها ، من خلال فتح الشوارع أمام المركبات ، كما سارعت قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي بالتعاون مع مدير مكتب المياه بمحافظة عدن إلى إعادة المياه إلى عدن بعد قصفها من قبل مليشيات الحرس الرئاسي خلال اليومين الماضيين ، وذلك عبر إعادة تشغيل مضخة المياه وإصلاح الأنبوب الرئيسي الذي تظرر .

وأوضح المحرمي، أنه أكدت قيادة المجلس الانتقالي للمنظمات الدولية والحقوقية والجهات المهتمة منح المجلس الإنتقالي الجنوبي الأمان والسلام لكافة جنود ما يسمى بالحرس الرئاسي الذين اعلنوا استسلامهم أو وقعوا في الأسر أثناء المواجهات وكذا الرعاية التامة بالجرحى وعلاجهم أسوة بجرحى القوات الجنوبية وكلنا أبناء الجنوب.