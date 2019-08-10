قال محمود الطاهر، السياسي والكاتب اليمني، أنه مع بزوغ يوم جديد واتضحت فيه الرؤيا في جنوب اليمن وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على كل من اللواء الرابع والثالث حماية رئاسية ومعسكر بدر.
وأكد الطاهر لـ"الخليج 365"، ان قوات المجلس ستبقي على المعاشيق دون السيطرة عليه للحفاظ على رمزية الشرعية اليمنية، لكنهم سيكونوا المتحكمين بكل واردة وشاردة فيه.
وأضاف السياسي والكاتب اليمني، أنه اثبتت هذه المعركة ان القوات الحكومية هي قوات وهمية من اجل التجارة والفود والمتاجرة في الحرب، ومن أجل ذلك تأخر الحسم العسكري ضد مليشيا طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي يمني لـ"اليمن العربي": "الإنتقالي" سيبقى على معاشيق دون السيطرة عليه للحفاظ على رمزية الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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