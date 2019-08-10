جمال الحربي مهاجما الإخواني أنيس منصور: كشفت عن وجهك القبيح

هاجم الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم السبت، الإخواني أنيس منصور. وكتب الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - " كشفت عن وجهك القبيح يا أنيس أخيراً". وأضاف موجها كلامه لأنيس "رغم أننا كنا نعرف منذ وقت مبكر أنك تضمر الحقد الإخواني تجاه التحالف العربي". ومضى "الذي لولاه لما كنت تقدم نفسك في قنوات الإفك الإخوانية كمستشار إعلامي في الدولة التي تهاجمها اليوم بعد أن أمنتك من خوف الحوثي وسياطه".

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