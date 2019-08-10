الولايات المتحدة تتعهد بالتعاون مع جيبوتي بشأن الأمن الإقليمي





قال القائد الجديد للقيادة الأمريكية في إفريقيا ستيفن ج. تاونسيند إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل عن كثب مع جيبوتي في الجهود المبذولة لتأمين المنطقة.

وخلال زيارته لجيبوتي الأسبوع الماضي ، التقى القائد بكبار مسؤولي الدفاع بجمهورية جيبوتي حول أمن المنطقة.

وفي بيان لها ، قالت أفريكوم إن تاونسيند أثنى على العلاقات بين جيبوتي والولايات المتحدة.

وشكر القائد جيبوتي على دعمه المستمر منذ فترة طويلة لاستضافة معسكر ليمونير.

وسلط المسؤول الضوء على المساهمات المهمة التي قدمها جنود حفظ السلام من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في جيبوتي ، مشيرا إلى أنه "من خلال جهودهم في ظل ظروف صعبة ، ساهمت جيبوتي بشكل كبير في تحقيق الأمن في المنطقة"