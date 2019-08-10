بيان مهم من البنك الأهلي بعدن بعد حيق التهم أجزاء من المبنى

اصدر البنك الاهلي في عدن بيان حول حادثة الحريق الذي التهم اجزاء من مبنى البنك في مدينة عدن.

وفيما يلي نص البيان:

“نود طمأنت عملاء وموظفي البنك بان حادثة الحريق التي حصلت كانت بسبب قذيفة اصابت الحوش التابع لمبنى البنك والتي فيه مولدات الكهرباء وخزنات الديزل الخاصة بالمبنى وقد امتد الحريق الى غرفتين من المبنى بتجاه الحوش المقابل لمبنى موسسة المياة عدن ، وكان ذلك في تمام الساعه العاشرة وعشر دقائق صباحا وبحسب البلاغ الواصل من حراسة المبنى وموظفي البنك وكما يعلم الجميع ان مدينة كريتر خلال الأيام هذه وتحديد موقع البنك يشهد تبادل إطلاق نار بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف متنوعه مما جعل المبنى عرضه لمثل هذه الحادثة وتضرر البنك ليس فقط من حادث الحريق هذا بل من تراشق الرصاص بأنواع مختلفة عرض النوافذ والمبنى لاختراق الرصاص لاكثر من جهه .

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ولله الحمد استطاع بعض الموظفين والحراسات للمبنى والمباني المجاورة التابعة للبنك بيقظتهم الدائمة بإخماد الحريق والذي تم إخماده بمساعدة رجال الدفاع المدني بمنطقة كريتر ، وتحت إشراف ادارة البنك تمت المعالجة لذلك وكما ان الأضرار اقتصرت على الجانب المادي ، وكذا تم قطع التيار الكهربائي من قبل الفنيين والحراسة عن المبنى كإجراء احترازي من قبلهم، ويشرع المختصين كلا حسب اختصاصه لتفقد حالة المبنى وأكدوا على ان الأضرار اقتصرت بشكل رئيسي على حريق المولدات وجزء بسيط من غرفتين كان تضررهم محدود .

وبهذا نطمئن جميع العملاء والموظفين بالبنك بان الحريق قد انتهى وتم إخماده ، وكما نشكر جميع من اتصل للاطمئنان ولا انسى ان اشكر الدور الذي قام به بعض الموظفين وفي ظل الظروف المحيطة قاموا بواجبهم والحراسات التابعة للبنك في اخماد ومحاصرة الحريق ونسال الله للجميع السلامة وعيد مبارك باذن الله.