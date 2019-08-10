إثيوبيا تجري انتخابات وطنية العام المقبل

قال الائتلاف الحاكم في اثيوبيا يوم الجمعة انه سيجري انتخابات وطنية العام المقبل في تحد للمخاوف بشأن الامن والتشريد في الدولة الواقعة في القرن الافريقي والتي دفعت البعض للتكهن باحتمال تأجيل الانتخابات.

لم تحدد اللجنة التنفيذية موعدًا للانتخابات. وقال جيتاشيو رضا عضو اللجنة "قررت اللجنة التنفيذية إجراء الانتخابات في العام المقبل".

أثارت محاولة انقلاب في يونيو من قبل ميليشيا مارقة في منطقة أمهرة الشمالية شكوكاً حول قدرة الحزب الحاكم على ضمان الأمن ، بينما أثارت زيادة العنف العرقي في جميع أنحاء البلاد بعض الأسئلة حول إجراء الانتخابات.

لكن أحزاب المعارضة حريصة على تجنب أي تأخير على الرغم من اندلاع أعمال عنف عرقية ساهمت في تشريد 2.4 مليون إثيوبي.

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إثيوبيا هي ثاني أكثر دول إفريقيا سكانا.

بدأ رئيس الوزراء أبي أحمد سلسلة من الإصلاحات السياسية منذ وصوله إلى السلطة العام الماضي ، بما في ذلك رفع الحظر عن العديد من الأحزاب السياسية ، والإفراج عن السجناء السياسيين والصحفيين والترحيب بمجموعات المتمردين المنفيين.

لكن التوترات داخل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة ، والتي حكمت بقبضة حديدية منذ عام 1991 ، ارتفعت بعد الانقلاب الفاشل.