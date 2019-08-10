الحوثيون يقصفون مواقع "المشتركة" في الجبلية بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة صباح اليوم السبت.

وافادت مصادر عسكرية عن قيام مسلحي مليشيات الحوثي بإطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف العنيف ، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح البيكا ، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة صوب المواقع.

واضافت المصادر أن القصف الحوثي العنيف على مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة وبشكل يومي يأتي في إطار مساعيها لإفشال عملية السلام الأممية المتمثلة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار وإتفاقية السويد