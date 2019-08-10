شاهد.. أول ظهور لـ عيدروس الزبيدي بعد أحداث عدن

ظهر عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي مع قيادات الانتقالي اليوم السبت وسط مدينة عدن بعد يوم من المعارك العنيفة. وفي الصورة ظهرت قيادات الانتقالي وهي ترفع شعار النصر. وقالت مصادر متطابقة إنه من المتوقع انه من المتوقع ان يلتقي الزبيدي كلمة بمناسبة الاحداث الجارية في عدن.

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