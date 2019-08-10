العربية: الانتقالي سيطر على معسكر بدر في عدن

قالت مصادر نقلت عنها قناة العربية اليوم السبت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تمكنوا من السيطرة على معسكر بدر وسط المدينة. وأكد خبر سيطرة الانتقالي على المعسكر من الانتقالي حيث نشروا صورة فيديو لقوات الانتقالي وهي تتجول في باب المعسكر. وشهدت عدن خلال أكثر من اسبوع اشتباكات عنيفة وتوتر بين الألوية الحماية الرئاسية وقوات الانتقالي.

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