وزير خارجية الامارات يدعو الامم التمحدة للتدخل لوقف التصعيد في عدن

الخليج 365-عدن

أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم السبت، عن قلق بلاده إزاء المواجهات المسلحة في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية)؛ داعيا إلى التهدئة وضرورة التركيز على مواجهة جماعة أنصار الله "الحوثيين" التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وطبقا لوكالة وام الاماراتية فقد حث ابن زايد جميع الأطراف على التركيز على الجبهة الأساسية، و"مواجهة ميلشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى، والقضاء عليها".

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ودعا وزير الخارجية الإماراتي إلى حوار "مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف، والحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأكد ابن زايد "دولة الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته".

وأضاف ابن زايد "من الضروري ولصعوبة الموقف أن يبذل المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية والتي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات".