قوات الانتقالي الجنوبي تسيطر على منزل الوزير الميسري بعدن

تداول ناشطون، اليوم السبت، تسجيلا مصورا يظهر سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري في عدن.

.

ويعيد "الخليج 365"، نشر الفيديو الذي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر قيام الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي بتأمين منزل الوزير.

وتبين اللقطات للقوات وهي تتمركز أمام باب المنزل، وتعلن سيطرتها عليه. فيما تم تداول أنباء عن تسليم الوزير لقوات التحالف العربي.

ومنذ فجر اليوم بدأت معسكرات تابعة لألوية الحماية الرئاسية تسقط في أيدي مقاتلي ”الانتقال الجنوبي“، بعد أيام من مواجهات اندلعت شرارتها إثر استهداف مشيعي ضحايا حادثة استهداف معسكر الجلاء، الذي استشهد فيه العميد منير اليافعي، قائد لواء الدعم والإسناد بقوات ”الحزام الأمني“.