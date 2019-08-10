الجمعية الإسلامية تدشن المكرمة العُمانية في موسمها الـ16 بالمكلا

برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دشنت الجمعية الإسلامية الثقافية الخيرية الاجتماعية بالمكلا اليوم السبت المكرمة العُمانية أضاحي عيد الاضحى المبارك في موسمها السادس عشر لعام ١٤٤٠هــ - ٢٠١٩م لأبناء ساحل حضرموت والمقدمة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وتأتي هذه المكرمة في إطار المساعدات الانسانية السنوية من الأشقاء في سلطنة عُمان لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة ورسم الفرحة عليهم خلال أيام العيد السعيد ، وتشمل توزيع لحوم الأضاحي ومادة الأرز البالغ تكلفتها نحو المائة وستة وثلاثون ألف ريال عُماني ، ويبلغ إجمالي الأضاحي من الأغنام ألفان وثلاثمائة وخمسة وسبعون أضحية ستوزع على تسعة ألاف وخمسمائة أسرة من مديريات المكلا وغيل باوزير وبروم ميفع، فيما يتم توزيع تسعة ألاف وخمسمائة قطمة 10 كيلو من مادة الأرز على الأسر المحتاجة في مديريات دوعن ويبعث وحجر وبروم ميفع وغيل بن يمين وغيل باوزير .

وخلال مراسم التدشين أوضح رئيس الجمعية الإسلامية الثقافية الخيرية الإجتماعية البروفسور/ عبدالله محمد باهارون بأن قرابة العشرين ألف أسرة ستستفيذ من موسم الأضاحي لهذا العام وأن عملية التوزيع تتم وفق آلية منتظمة لاختيار الحالات الأكثر احتياجاً حيث سيتم توزيع اللحوم على مدن ساحل حضرموت فيما يتم توزيع مادة الأرز على أرياف ساحل حضرموت .

شاكراً ومقدراً دعم السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان والحكومة العمانية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية على تبنيها لهذه المشاريع الخيرية السنوية لأبناء حضرموت .

حضر التدشين نائب رئيس جامعة الاحقاف الدكتور صادق عمر مكنون، والأمين العام للجمعية الاسلامية الدكتور أحمد صالح خرد، وعدد من مقادمة ومناصب المناطق على رأسهم منصب آل العمودي في غيل بن يمين المنصب سعيد عبدالله العمودي ومقدم آل بانهيم سعيد نهيم بانهيم كذلك أعضاء الجمعية الإسلامية ومنتسبيها وعدد من مندوبي الجمعية بمناطق ساحل حضرموت.