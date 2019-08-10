القاضي بنش: سيحتفل كافة أبناء الجنوب بهذا الانجاز التاريخي الذي سطره أبطالنا

الخليج 365
قال شاكر محفوظ بنش رئيس النيابة العامة م/حضرموت، أن عدن لن تحتفل لوحدها بل سيحتفل كافة أبناء الجنوب بهذا الانجاز التاريخي الذي حققه الجنوبيون بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض الامر الواقع في ملف المسار الداخلي المصاحب مع النجاح في ملف المسار الخارجي.
وأضاف بنش، كنّا على يقين بحتمية النصر ، لوعينا بعدالة ومشروعية حق شعب الجنوب في تطلعاته ، وكنّا نعي بأن لدينا قيادة في المجلس الانتقالي لديها من المعرفة السياسية والحنكة والمهارة في ادارة ملفات قضية الشعب الصامد بصبر وثبات.
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