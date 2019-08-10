قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، إن المجلس الإنتقالي الجنوبي يدعو أبناء الجنوب الى اشاعة روح التسامح والوئام والمحبة والسلام وتعميق خطاب المواطنة والتعايش على امتداد أرض الجنوب وعلى وسائل التواصل الإجتماعي.
وأضاف العولقي، أنه لا مجال للتشفي والكراهية على الإطلاق .. مشيرا بالقول أن "هذا منهجنا في هذه المرحلة وكل المراحل".
وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر أن رئيس المجلس الإنتقالي وجه من قصر معاشيق بسرعة اعادة الكهرباء والمياه إلى مدينة عدن، كما أنه سيلقي خطابا في الساعات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان هام من الانتقالي بشأن جنود الحماية الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.