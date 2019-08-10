إعلان هام من الانتقالي بشأن جنود الحماية الرئاسية

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، إن المجلس الإنتقالي الجنوبي يدعو أبناء الجنوب الى اشاعة روح التسامح والوئام والمحبة والسلام وتعميق خطاب المواطنة والتعايش على امتداد أرض الجنوب وعلى وسائل التواصل الإجتماعي.

وأضاف العولقي، أنه لا مجال للتشفي والكراهية على الإطلاق .. مشيرا بالقول أن "هذا منهجنا في هذه المرحلة وكل المراحل".

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر أن رئيس المجلس الإنتقالي وجه من قصر معاشيق بسرعة اعادة الكهرباء والمياه إلى مدينة عدن، كما أنه سيلقي خطابا في الساعات القادمة.