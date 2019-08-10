القوات الجنوبية تدخل قصر المعاشيق في عدن

أكدت مصادر مقربة من المجلس الإنتقالي الجنوبي، دخول القوات الجنوبية، قصر المعاشيق في العاصمة عدن، بعد تأمين محيطه وتطهيره من أفراد ألوية الحماية الرئاسية التي أعلنت إستسلامها للقوات الجنوبية .

وقالت المصادر، لـ(الخليج 365) أن القوات الجنوبية أنتشرت داخل قصر المعاشيق ومحيطه وأحكمت سيطرتها على المباني التابعة للقصر .. مشيرة إلى أن مدينة كريتر تعيش حالياً حالة من الهدوء والإستقرار بعد توقف الإشتباكات .

وخاضت القوات الجنوبية مواجهات عنيفة ضد ألوية الحماية الرئاسية التي أعلنت إستسلامها بعد تراجعها إلى البوابة الأخيرة للقصر، مستفيدة من الأمان الذي منحه المجلس الإنتقالي لقياداتها وأفرادها .

وأكدت المصادر، أن القوات الجنوبية أحكمت سيطرتها على مختلف المعسكرات والمواقع التي كانت تتمركز فيها قوات موالية لحزب الإصلاح .. مؤكدة عودة الهدوء والإستقرار إلى المحافظة .