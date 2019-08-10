ورد الان : الكشف عن مصير وزير الداخلية اللواءالميسري ..وهل اعتقل أم تم نقله الى جهة معلومة ؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية اليوم السبت عن مكان وزير الداخلية اليمني احمد الميسري ، عقب التطورات الاخيرة التي شهدتها العاصمة عدن وسيطرة قوات المجلس الانتقالي على مواقع ومعسكرات هناك.

وقالت وكالة الاناضول ان قوات التحالف توجهت بثمان عربات مصفحة ونقلت وزير الداخلية من منزله فجرًا إلى مقرها في مدينة البريقة غربي محافظة عدن.

وكانت قوات الانتقالي اقتحمت منزل الميسري ونهبته.

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