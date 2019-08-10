شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..قوات الانتقالي الجنوبي تعلن السيطرة على منزل ”الميسري” واسقاط قصر معاشيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، سيطرتها على منزل وزير الداخلية اليمن، أحمد الميسري بعد مواجهات استمرت ساعات.

في غضون ذلك، قال هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وقائد التمرد على الشرعية في عدن، إن مسلحيه يحاصرون قصر المعاشيق بانتظار توجيهات عيدروس الزبيدي باقتحامه.

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بالفيديو..قوات الانتقالي الجنوبي تعلن السيطرة على منزل ”الميسري” واسقاط قصر معاشيق

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وتشير مصادر إعلامية مقربة من المتمردين إلى تقدم ميداني للقوات المتمردة على حساب القوات الحكومية التي لم يصدر عنها أي بيان معلن حتى اللحظة.