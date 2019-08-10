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عدن - ياسمين التهامي - قال ضابط في قوات الحماية الرئاسية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت (قبل قليل)

أنهم تفاجأوا بأوامر صارمة توجههم بتسليم كل المواقع العسكرية والمدنية لمليشيا الانتقالي، بدون طلقة رصاص.

وأضاف المصدر: لا تصدقوا الانفصاليين أنهم سيطروا على المواقع من خلال القتال والبطولة، فهم أجبن من أن يواجهونا، لكن تم التسليم بأوامر صارمة أتت من القيادة ولا نعلم شيء عن تفاصيلها. اخر الاخبار الساخنة عاجل: ضابط في الحماية الرئاسية بعدن يكشف عن تلقيهم أوامر صارمة بتسليم كل المواقع دون طلقة رصاص عاجل : القوات السعودية تغادر عدن الان ورد الان : الكشف عن مصير وزير الداخلية اللواءالميسري ..وهل اعتقل أم تم نقله الى جهة معلومة ؟ أول ظهور للرئيس الزبيدي في قصر معاشيق بعد طرد هادي وشرعيته Advertisements شلال شايع يظهر في مقر لواء تابع للشرعية بعد أربعة أيام من المواجهات..صورة الانتقالي الجنوبي يسيطر على أهم معسكرات الشرعية ويحاصر قصر معاشيق بالفيديو..قوات الانتقالي الجنوبي تعلن السيطرة على منزل ”الميسري” واسقاط قصر معاشيق عاجل : بعد انتصارات الانتقالي وهزيمة الشرعية في عدن ...الامارات تطلق اول تصريحاتها حريق هائل يلتهم البنك المركزي بعدن وهذه الجهة المتهمة بالجريمة "تفاصيل وصورة" و تشهد العاصمة المؤقتة عدن لليوم الرابع على التوالي، مواجهات عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية ومليشيا الانفصال التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعدد من أحياء ومديريات عدن، على الرغم من نداءات الاستغاثة المتواصلة لانقاذ المدنيين وايقاف المواجهات التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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