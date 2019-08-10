شكرا لقرائتكم خبر عن شلال شايع يظهر في مقر لواء تابع للشرعية بعد أربعة أيام من المواجهات..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر اللواء شلال شايع مدير أمن العاصمة عدن، ظهر اليوم 10 اغسطس 2019م، وسط قاعدة بدر العسكرية.

وتداولات مواقع مقربة من الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات صورة لمدير أمن عدن، وهو محاطاً بجنوده في قاعدة بدر بعد سيطرة المتمردين عليها.

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شلال شايع يظهر في مقر لواء تابع للشرعية بعد أربعة أيام من المواجهات..صورة

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وقال وسائل إعلام الانتقالي الجنوبي، إنها سيطرت على قاعدة بدر التي تتضمن وزارة الدفاع واللواء 39 مدرع .

وكانت مليشيا الانتقالي الجنوبي، قد أعلنت سيطرتها على عدد من معسكرات القوات الحكومية في عدن بعد 4 أيام من المعارك.

