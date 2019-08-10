شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي الجنوبي يسيطر على أهم معسكرات الشرعية ويحاصر قصر معاشيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، اليوم السبت، على معسكرات ومواقع تابعة للحرس الرئاسي في مدينة عدن جنوب اليمن.

وقالت وسائل إعلام مقربة من التمردين إن مليشيا”الانتقالي” سيطرت على معسكرات اللواء الأول واللواء الثالث واللواء الرابع حرس رئاسي ومعسكر بدر بعد اشتباكات مع قوات الحكومة الشرعية دامت ثلاثة أيام.

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في الأثناء قال نائب رئيس المجلس الانتقالي “هاني بن بريك” إن قواتهم تطوق قصر معاشيق ‏الرئاسي.