شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم البنك المركزي بعدن وهذه الجهة المتهمة بالجريمة "تفاصيل وصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقل ناشطون ومصادر إعلامية خبر وصور لحريق في مبنى البنك الأهلي "البنك المركزي" في شارع أروى بكريتر اليوم السبت.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من المجلس الانتقالي "أن مليشيات الإخوان الإرهابية، قامت صباح اليوم السبت، بإحراق مبنى البنك الأهلي في شارع أروى بكريتر قبل الانسحاب منه، في سياق مسلسل الجرائم الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الإخوان ضد الشعب الجنوبي ومؤسساته.

اخر الاخبار الساخنة

عاجل: ضابط في الحماية الرئاسية بعدن يكشف عن تلقيهم أوامر صارمة بتسليم كل المواقع دون طلقة رصاص

عاجل : القوات السعودية تغادر عدن الان

ورد الان : الكشف عن مصير وزير الداخلية اللواءالميسري ..وهل اعتقل أم تم نقله الى جهة معلومة ؟

أول ظهور للرئيس الزبيدي في قصر معاشيق بعد طرد هادي وشرعيته

شلال شايع يظهر في مقر لواء تابع للشرعية بعد أربعة أيام من المواجهات..صورة

Advertisements

الانتقالي الجنوبي يسيطر على أهم معسكرات الشرعية ويحاصر قصر معاشيق

بالفيديو..قوات الانتقالي الجنوبي تعلن السيطرة على منزل ”الميسري” واسقاط قصر معاشيق

عاجل : بعد انتصارات الانتقالي وهزيمة الشرعية في عدن ...الامارات تطلق اول تصريحاتها

حريق هائل يلتهم البنك المركزي بعدن وهذه الجهة المتهمة بالجريمة "تفاصيل وصورة"

وأضافت المصادر "أن المليشيات الإرهابية قامت بإطلاق قذائف هاون على مبنى البنك ما أدى إلى احتراقه"، مشيرة الى أن مليشيا الإخوان قامت خلال اليومين الماضيين بنهب الأموال التي بداخل البنك، بهدف إخفاء جريمتهم والتغطية على عمليات الفساد التي ارتكبتها القيادات والعناصر الفاسدة في الحكومة اليمنية".

وحمّل مصدر مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي مليشيات الإخوان الإرهابية مسؤولية أعمال التخريب والنهب التي طالت المؤسسات الجنوبية، مؤكداً أن شعبنا لن يتنازل عن حقه في محاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحقه ومؤسساته.