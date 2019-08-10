شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلقون رسمياً بعد سيطرة الانتقالي على عدن ويوجهون لهم هذه الدعوة!.. ومسؤول حوثي بارز يحتفل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رداً على إعلان قوات الإنتقالي الجنوبي الانفصالية السيطرة والتحكم بالعاصمة المؤقتة عدن، علق الطرف الإنقلابي الآخر من صنعاء على تسارع الأحداث ومجرياتها.
حيث سخر حسين العزي نائب وزير خارجية حكومة الحوثية الانقلابية (غير المعترف بها) من الحكومة الشرعية قائلاً: “والان وقد انتهت حكومة الفنادق واللاشرعية المطرودة من الشعب والأرض ماذا بعد ؟!!! هل بقي ذرة من خجل لدى الواهمين والحالمين ؟!!!”.
وأضاف في تغريدة أخرى عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني، موجهاً الدعوة للانتقالي الشرية الآخر في الانقلاب: “على القوى الفندقيه والوهمية أن توفر ضجيجها وعلى القوى الرئيسية الموجودة على الارض أن تنخرط في حوار جاد وبنّاء لإخراج البلد الى طريق إتحادي يرضي الجميع في اطار وطني موحد”.
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