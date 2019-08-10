شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السعودية تسلم قصر معاشيق لمليشيات المجلس الانتقالي .. وهذا ما حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية، إن القوات السعودية والسودانية التي تحمي قصر معاشيق الرئاسي، انسحبت من محيط القصر.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الانسحاب، جاء بالتزامن مع محاصرة مليشيا الانتقالي الجنوبي للقصر، وسيطرتها على معظم معسكرات الحكومة.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي، وقائد التمرد على الدولة في عدن، “هاني بن بريك” ، قد أعلن إن قواته تطوق قصر معاشيق ‏الرئاسي.

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وسيطرت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، اليوم السبت، على معسكرات ومواقع تابعة للحرس الرئاسي الشرعي في مدينة عدن جنوب اليمن، بعد معارك ضارية استمرت ثلاثة أيام.

تحدثت مصادر مطلعة ان سيناريو سقوط صنعاء في 2014 تكرر اليوم في عدن في ظل صمت التحالف ودعم اماراتي كبير لمليشيات الانتقالي.

ضابط في قوات الحماية الرئاسية قال “أنهم تفاجأوا بأوامر صارمة توجههم بتسليم كل المواقع العسكرية والمدنية لمليشيا الانتقالي، بدون طلقة رصاص”.

وأضاف “لا تصدقوا الانفصاليين أنهم سيطروا على المواقع من خلال القتال والبطولة، فهم أجبن من أن يواجهونا، لكن تم التسليم بأوامر صارمة أتت من القيادة ولا نعلم شيء عن تفاصيلها”.