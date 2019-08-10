شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط منزل وزير الداخلية اللواء احمد الميسري بيد قوات الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، سيطرتها على منزل وزير الداخلية اليمن، أحمد الميسري بعد مواجهات استمرت ساعات.

في غضون ذلك، قال هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وقائد التمرد على الشرعية في عدن، إن مسلحيه يحاصرون قصر المعاشيق بانتظار توجيهات عيدروس الزبيدي باقتحامه.

وتشير مصادر إعلامية مقربة من المتمردين إلى تقدم ميداني للقوات المتمردة على حساب القوات الحكومية التي لم يصدر عنها أي بيان معلن حتى اللحظة.

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