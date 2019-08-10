شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي الحوثي الذي قتل بجوار شقيق عبدالملك الحوثي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال تلفزيون قريب من حزب الله اللبناني نقلا عن مصادر بجماعة الحوثيين إن إبراهيم بدر الدين الحوثي الأخ الأصغر لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي قتل على يد ما أسمتها بخلية تابعة للاستخبارات السعودية يشرف عليها قيادي من النظام السابق.

وأضاف تلفزيون الميادين ان قياديا بجماعة الحوثيين يدعى أحمد حسين البدر قتل إلى جانب “الحوثي”، في عملية اغتيال لم تحدد مكانها أو زمانها.

ونقل عن مصادر وصفها بالموثوقة في صنعاء أن “الأجهزة الأمنية” التابعة للحوثيين تمكنت من كشف الخلية التي تقف وراء اغتيال الحوثي.

وأوضحت أن أجهزة الأمن الحوثية نجحت في توقيف 80 بالمائة من أعضاء تلك الخلية، وأنهم حاليا قيد التحقيق، حسب قولها.

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وأضافت الميادين أن الخلية “تابعة لـلاستخبارات السعودية”، يشرف عليها “قيادي من النظام السابق”، دون أن تكشف عن هويته.

وفي السياق نقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن مصدر يمني أن الحوثي اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة صنعاء.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، قالت إن “الحوثي”، تعرض للاغتيال على أيدي من أسمتها “أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته” حسب تعبيرها.

